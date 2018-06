Você sabe a diferença entre ISIS, Hezbollah, Taleban e Al Qaeda?

Omar Mateen, quando foi interrogado pelo FBI no passado, dizia ser integrante tanto da Al Qaeda como do Hezbollah. Algo completamente impossível. Afinal, como afirma o diretor do FBI, estas duas organizações são inimigas uma da outra e estão em guerra na Síria. A Al Qaeda, conhecida como Frente Nusrah no país, é um grupo rebelde. O Hezbollah luta ao lado do regime de Bashar al Assad.

Para completar, o Hezbollah é uma organização libanesa composta quase que unicamente por muçulmanos xiitas. Dentro do Líbano, tem uma aliança política, mas não militar, com as principais facções políticas cristãs. Não há praticamente nenhum membro do Hezbollah que não seja libanês. Historicamente, esta organização tinha como principal inimigo Israel. Hoje seus principais adversários são a Al Qaeda e o ISIS, também conhecido como Grupo Estado Islâmico ou Daesh.

A Al Qaeda é uma organização global. Seus membros são todos seguidores de uma vertente extremista do islamismo sunita conhecida como wahabbismo. No passado, os EUA eram considerados seus maiores inimigos. Ainda são inimigos, mas em uma proporção menor do que o Irã, o regime de Assad e o Hezbollah, que se tornaram seus principais adversários.

O ISIS, quando Mateen foi interrogado, sequer existia. Não dominava praticamente nenhum território dentro da Síria. Como sabemos, o ISIS tem origem na Al Qaeda no Iraque. Mas seus líderes romperam com a rede terrorista de Bin Laden e hoje são rivais. Dentro da Síria, há combates do ISIS contra a Al Qaeda. Os membros do ISIS são de diferentes partes do mundo, incluindo o Ocidente, e controlam áreas da Síria e do Iraque, embora tenham perdido quase metade deste território no último ano para a coalizão liderada pelos EUA e para a coalizão liderada pela Rússia.

Alguns chamam a atenção para o fato de o pai de Mateen ser simpatizante do Taleban. Parece ser, embora o pai dele dê fortes indicações de ser biruta. De qualquer maneira, o Taleban está em guerra contra o ISIS no Afeganistão. Não são aliados. São inimigos. E o Taleban afegão é um grupo local, sem agenda global, como a Al Qaeda e o ISIS. Seus membros são afegão. Assim como o ISIS e a Al Qaeda, segue vertente radical do islamismo sunita.

. Portanto, o Hezbollah é inimigo da Al Qaeda e do ISIS e não possui a menor relação com o Taleban, a milhares de quilômetros de distância

. O ISIS é inimigo do Hezbollah, da Al Qaeda e do Taleban. A Al Qaeda é inimiga do ISIS e do Hezbollah

. De fato, a Al Qaeda tem aliança com o Taleban

. O Hezbollah é aliado do Irã e de Assad. Taleban, ISIS e Al Qaeda são inimigos do Irã e de Assad

. Mas o Irã atua em coordenação com seu inimigo Taleban no Afeganistão para combater o ISIS

. Todos são inimigos dos EUA, embora os americanos não estejam no topo da agenda de nenhum deles

Mateen não sabia nada disso e demonstrava completa ignorância destes temas. Logo, o FBI percebeu que dificilmente ele integrava qualquer um destes grupos.

Guga Chacra, blogueiro de política internacional do Estadão e comentarista do programa Globo News Em Pauta em Nova York, é mestre em Relações Internacionais pela Universidade Columbia. Já foi correspondente do jornal O Estado de S. Paulo no Oriente Médio e em NY. No passado, trabalhou como correspondente da Folha em Buenos Aires