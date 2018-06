Você sabia que a capital da Autoridade Palestina tem uma prefeita mulher e cristã? E em Belém também?

Já escutei uma série de vezes pessoas afirmando com convicção que os palestinos são radicais islâmicos. Minha resposta começa com uma pergunta – qual a sede da Autoridade Palestina? O interlocutor, naturalmente, responderá Ramallah. E vem a segunda pergunta – quem é e qual a religião da pessoa que governa Ramallah? Normalmente, não sabe o nome e arrisca como sendo um muçulmano.

Eu respondo aqui. A prefeita de Ramallah se chama Janet Mikhail, uma católica palestina. Vocês imaginariam que seria mulher e cristã?

E podemos completar com uma segunda pergunta – quem governa a cidade palestina de Belém, onde, segundo a tradição, nasceu Jesus Cristo? Vera Baboun. Mais uma vez, mulher e cristã – no caso, grego-ortodoxa.

Guga Chacra, comentarista de política internacional do Estadão e do programa Globo News Em Pauta em Nova York, é mestre em Relações Internacionais pela Universidade Columbia. Já foi correspondente do jornal O Estado de S. Paulo no Oriente Médio e em NY. No passado, trabalhou como correspondente da Folha em Buenos Aires

