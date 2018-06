Você sabia que Assad entregou 100% das armas químicas?

No ano passado, “especialistas” e alguns governos diziam que o regime de Bashar al Assad deveria ser bombardeado para seu arsenal de armas químicas ser destruído. As Forças Armadas sírias eram acusadas de ter usado armamentos nos subúrbios de Damasco, matando mais de mil pessoas – o regime nega, a ONU não tem mandato para acusar ninguém e reportagens e investigações paralelas indicam que podem ter sido os rebeldes.

Lembram como o mundo aguardava o momento que Barack Obama ordenaria os bombardeios? Mas Putin, ele mesmo, salvou a todos e negociou um acordo para o governo sírio entregar estes armamentos. Os EUA, que independentemente da retórica sabem que Assad é a menos grave das opções na Síria, concordou.

Muitos diziam, porém, que não dava para confiar no regime sírio – e, realmente, olhando o histórico, havia motivos para não confiar. Os libaneses que o digam. Mas não é que Bashar al Assad entregou todo o arsenal? A ONU, que elogiou o regime sírio, confirmou que 100% dos armamentos foram entregues para serem destruídos.

Sabe o que poderia ter ocorrido se optassem pelos bombardeios? O regime de Assad se enfraqueceria e os rebeldes opositores do ISIS, que dominam partes do interior do país e também do Iraque, além da Frente Nusrah, ligada à Al Qaeda, talvez tivessem chegado a Damasco. A capital da Síria, que é, depois de Beirute, a grande cidade menos religiosa do mundo árabe, onde mulheres não são obrigadas a se cobrir, cristãos podem rezar sem ser perseguidos e álcool é vendido livremente, poderia se tornar uma nação mais extremista do que o Afeganistão do Taleban.

