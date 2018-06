Você sabia que Israel é aliado, e não inimigo, de países árabes?

Israel não é o maior inimigos dos países árabes. Ao contrário, hoje é um aliado ou no mínimo um parceiro da maior parte destas nações. Neste domingo, a Liga Árabe criou uma Força Militar conjunta para conter o avanço do Irã e de seus aliados (xiitas ou não) e também de grupos terroristas sunitas pelo Oriente Médio. Notem que em nenhum momento os árabes falaram em combater os israelenses.

O Egito talvez seja hoje o maior aliado de Israel no mundo. Basta ver a coordenação dos dois países no combate ao Hamas e à Irmandade Muçulmana. A Arábia Saudita faz lobby em Washington ao lado dos israelenses para tentar evitar um acordo entre os EUA e o Irã. Jordânia, Emirados Árabes, Kuwait e Bahrain também seguem a linha saudita. Mesmo o Qatar, depois da mudança do emir, adotou uma postura de aproximação. Argélia, Marrocos e Tunísia não possuem problemas com Israel. Omã é amigo de todos, incluindo Irã, EUA, Israel e Arábia Saudita.

A Líbia, o Iraque, o Yemen e a Síria, em guerra civil, não têm tempo para pensar em Israel. Sobra, de todos os países árabes, o Líbano. Mas este país possui problemas de equilíbrio doméstico entre cristãos, sunitas e xiitas, mais a questão dos refugiados palestinos. Sem falar no histórico de ocupação e bombardeios israelenses, que faz parte da memória coletiva libanesa.

Ao mesmo tempo que os árabes se aproximam de Israel, a Turquia se distancia. Hoje os maiores adversários, em termos de Estado, dos israelenses no mundo são os turcos e os persas do Irã. Claro, há ainda as organizações como o Hamas e o Hezbollah, que são árabes e inimigos de Israel.

A Palestina, reconhecida como país pela ONU, é uma questão diferente, pois envolve um conflito bilateral com Israel.

Guga Chacra, comentarista de política internacional do Estadão e do programa Globo News Em Pauta em Nova York, é mestre em Relações Internacionais pela Universidade Columbia. Já foi correspondente do jornal O Estado de S. Paulo no Oriente Médio e em NY. No passado, trabalhou como correspondente da Folha em Buenos Aires

