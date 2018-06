Você sabia que os EUA são aliados de todos os países árabes, menos da Síria e Sudão?

Você sabia que os Estados Unidos são aliados de todos os países árabes do mundo, menos a Síria? e o Sudão E de todos os países de maioria islâmica (não necessariamente religiosos), a não ser o Irã, Sudão e a Síria? Esta é uma das lições mais importantes de 2013. Primeiro porque os americanos não são contra os muçulmanos e, ao mesmo tempo, os países de maioria islâmica não são contra os EUA. Como curiosidade, o Exército dos EUA treina as forças militares do Líbano apesar de o Hezbollah, considerado terrorista pelo Departamento de Estado americano, integrar a coalizão de governo ao lado de cristãos seguidores de Michel Aoun, certamente o mais popular líder cristão libanês, da xiita Amal e de algumas facções sunitas

Acho que já escrevi sobre este tema, mas achei necessário falar de novo

