Você sabia que policial morto pelos terroristas era muçulmano?

Sabe o policial que aparece no vídeo sendo morto na rua pelos terroristas ao tentar defender a Charlie Hebdo? O nome dele é Ahmed Merabat e era muçulmano. Assim como os terroristas era filho de imigrantes do Norte da África e estava na faixa dos 30 anos. Trabalhava na polícia há oito.

Muçulmanos são parte integrante da sociedade francesa e contabilizam 6 milhões de pessoas (10% do total). E não é de hoje. Vem de uma outra época, quando a Argélia era um Departamento francês e havia um incentivo para atrair mão de obra argelina para a França. Estas pessoas que vieram ficaram, como é natural.

Um muçulmano francês hoje é da segundo ou terceira geração. Muitos nem falam árabe ou berbere, como Zidane. Lembro que mesmo os dois melhores tenistas da França hoje – Tsonga e Monfils – são filhos de imigrantes africanos e caribenhos. E é comum dizer que imigrantes não se integram. Nos EUA, falavam o mesmo de irlandeses, de judeus, de italianos e, agora, de mexicanos e chineses. Mais importante, um muçulmano francês pode ser qualquer pessoa. Pode ser um médico, pode ser garçon, pode ser um policial, pode ser um advogado, pode ser um motorista, pode ser um craque de futebol. E pode, sim, ser um terrorista.

Os terroristas não sabiam que o policial era muçulmano, provavelmente. Assim como os policiais de Londres não sabiam que Jean Charles era brasileiro.

Guga Chacra, comentarista de política internacional do Estadão e do programa Globo News Em Pauta em Nova York, é mestre em Relações Internacionais pela Universidade Columbia. Já foi correspondente do jornal O Estado de S. Paulo no Oriente Médio e em NY. No passado, trabalhou como correspondente da Folha em Buenos Aires

