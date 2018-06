Você se lembra de Darfur em tempos de Ucrânia? Por que algumas guerras saem de moda?

O conflito da moda, que ainda não pode ser classificado como guerra, é o da Ucrânia. Domina o noticiário e a conversa entre as pessoas ao redor do mundo. A Guerra da Síria permanece na agenda, mas sem o mesmo impacto de meses atrás, após os ataques de armas químicas.

Outros conflitos foram moda por anos, mas, mesmo sem terem terminado, caíram no esquecimento. A Guerra do Iraque perdeu importância com a retirada das tropas americanas, pois se tornou um conflito civil. A Líbia é outra que caiu no esquecimento depois do fim dos bombardeios da OTAN. Mas ter americanos não seria suficiente. A Guerra do Afeganistão, mesmo com a presença de dezenas de milhares de soldados dos EUA, também não repercute mais. E temos ainda Darfur. Alguém se lembra do “Save Darfur”?

Sobram os conflitos que ninguém dá muita bola e jamais entraram na moda. A perseguição aos cristãos na Nigéria, a perseguição aos muçulmanos em Myanmar e República Centro-Africana (neste caso, com risco de genocídio) e os confrontos étnicos no Sudão do Sul e no Congo são alguns exemplos.

Alguns argumentos para uma guerra entrar na moda seriam ou ficar fora seriam

Para estar na moda

. Ocorrer na Europa ou no Oriente Médio (Ucrânia e Síria)

. Eclodir de forma inesperada (Ucrânia)

. Quantidade de mortos (Síria e Iraque no passado)

. Envolvimento dos EUA (Iraque no passado)

. Figura marcante no campo inimigo (Assad na Síria, Kadafi na Líbia e Saddam no Iraque)

. Ter impacto geopolítico global (Síria)

. Presença de jornalistas estrangeiros (Líbano nos anos 1980 e Israel-Palestina)

. Apoio de estrelas de Hollywood (Darfur)

Para sair de moda

. Longa duração (Iraque e Afeganistão)

. Perda do apoio de estrelas de Hollywood

. Retirada dos EUA (Iraque)

. Estabilização do conflito, mesmo sem paz (Afeganistão)

. Passar a ser um conflito local (Iraque)

Para nunca entrar na moda

. Ocorrer na África ou partes da Ásia distantes do Oriente Médio (Myanmar)

. Não ter envolvimento geopolítico global (Congo)

. Não haver um figura de impacto no conflito (República Centro-Africana)

. Perder o apoio de Hollywood (Darfur)

