Vocês sabiam da greve de fome contra Obama em Guantanamo?

Vocês sabiam que 31 prisioneiros estão em greve de fome em Guantanamo para protestar contra Barack Obama? Eles, ao contrário da opinião pública mundial, não se esquecem que o presidente dos EUA havia prometido fechar a prisão quando era candidato. Nos quatro anos seguintes, porém, passou a ignorar completamente o assunto.

De acordo com alguns relatos na imprensa, que não tenho condições de confirmar, os agentes de segurança, para interromper a greve de fome, estariam bloqueando o acesso dos prisioneiros a água. Se confirmado, seria uma violação dos direitos humanos.

Estes prisioneiros foram detidos sob a acusação de envolvimento em terrorismo. Não há data para serem liberados. Em seus julgamentos, eles não tem as mesmas oportunidades de defesa que serial killers confessos. Vivem em um limbo.

