4 brasileiros são encontrados mortos após ciclone na Sardenha

Roma – Quatro brasileiros foram encontrados mortos na manhã de hoje, depois que um ciclone atingiu a ilha da Sardenha na noite de ontem e fez um total de 17 vítimas. As informações foram confirmadas pelas autoridades italianas. As quatro pessoas eram da mesma família e estavam vivendo em um apartamento que ficava no subsolo de uma casa.

Em apenas uma hora e meia, o ciclone Cleópatra deixou 450 milímetros de chuva sobre a ilha, causando inundações e uma importante destruição de várias áreas da Sardenha. O primeiro-ministro italiano, Enrico Letta, chamou o caso de “tragédia nacional” e convocou seu governo para debater medidas de emergência.

A cidade de Olbia foi a mais atingida e recebeu um volume de água equivalente ao que a cidade de Milão tem em seis meses.

Os quatro brasileiros estavam na cidade de Arzachena. Os nomes divulgados são de Isael Passoni de 42 anos, Weriston, de 20 anos e Laine Keller de 16 anos. O nome da mãe ainda estaria sendo investigado.