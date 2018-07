A bola que o tsunami levou

O tsunami que atingiu o Japão em 2011 ainda gera um grande impacto econômico, social e mesmo emocional no país. No dia 11 de março do ano passado, 19 mil pessoas morreram diante de um dos piores desastres naturais da história do Japão e, desde então, todas as forças do país estão voltadas para a reconstrução, com o governo proliferando mensagens de que é necessário manter a moral e que são testes como esse que marcam uma sociedade.

Um garoto que perdeu sua casa e praticamente todos os bens da família começou nesta semana a entender o que é a reconstrução de sua vida e como o planeta está interconectado.

Na semana passada, um morador no Alaska encontrou em uma praia uma bola de futebol, repleta de mensagens de apoio a um certo Misaki. A bola percorreu 5 mil quilometros entre o Japão e o territorio americano, cruzando o Oceano Pacífico.

Funcionários do Administração Nacional Oceânica e Atmosférica, dos Estados Unidos acreditam que se trate de um dos primeiros objetos identificáveis a cruzar o oceano depois do desastre natural.

Misaki Murakami, de 16 anos, vivia na cidade de Rikuzentakata, uma das mais afetadas pelo tsunami. Perdeu tudo, inclusive a bola que seus colegas de escolar o haviam presenteado em 2005 quando ele se mudou e foi transferido para outra instituição.

Segundo a rede japonesa NHK, a família americana que encontrou a bola passou a buscar seu dono com a ajuda de jornalistas japoneses. Em fevereiro, um barco de pesca japones foi encontrado à deriva no Golfo do Alaska, mas ainda vários quilômetros distante da costa.

As autoridades americanas acreditavam que os entulhos, pedaços de casas e mesmo roupas de vítimas do tsunami chegariam às contas americanas apenas em 2013 ou 2014, levadas pela corrente marítima. Mas a chegada de objetos com meses de antecipação ao que se estimava é mais uma indicação de que seria ingenuidade ou conveniência política acreditar que fenômenos naturais, climáticos ou o vazamento de materiais poluentes respeitem também fronteiras nacionais.

Que os negociadores do texto da Conferência do Clima no Rio de Janeiro, em meados do ano, se lembrem disso ao começar a debater a fase final do acordo, a partir de hoje (23 de abril) nas salas da ONU, aparentemente isoladas do mundo.