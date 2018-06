A voz de uma foto: Cem anos de Robert Capa

Ele cobriu todos os grandes conflitos da primeira metade do século XX, alguns dos maiores dramas da humanidade. Da Guerra Civil espanhola à Segunda Guerra Mundial. Suas fotos passaram a ser eternas. Mas sua voz, até agora, havia se perdido.

Hoje, dia 22 de outubro, Capa completaria cem anos de idade. Mas o húngaro que ganhou um status semi-mitológico agora tem sua voz recuperada, graças ao descobrimento de uma entrevista concedida por ele em 1947 para uma rádio de Nova Iorque.

Endre Ernö Friedmann, seu nome de origem, não disfarçava o forte sotaque em inglês e, por 23 minutos, conta sua vidas e revela os bastidores de algumas fotos que entraram para a história.

O arquivo é da International Center of Photography (ICP), fundada nos anos 70 por Cornell Capa, irmão do fotógrafo. Mas o descobrimento da gravação ocorreu quase por acaso. A gravação foi anunciada no site do Ebay, como qualquer outro produto. Rapidamente, a entidade em Nova Iorque se apressou em entrar em contato com os detentores da gravação.

Eis o site com o acesso à voz de Capa:

http://www.icp.org/robert-capa-100