Amendoim “Padrão Fifa” vai custar R$ 8 dentro do estádio

Entidade divulgou hoje preços de alimentos e bebidas dentro dos estádios



GENEBRA – Jogadores argentino (ou uruguaios), bandeirinhas semi-cegos e mesmo Luiz Felipe Scolari podem ficar tranquilos durante a Copa. Ninguém vai ter coragem de atirar amendoim. O motivo: a porção da especiaria vai custar R$ 8,00 dentro das arenas da Copa.

Com direitos exclusivos para vender bebidas e alimentos dentro dos estádios, a Fifa fixa os preços para as doze arenas da Copa do Mundo e revela preços bem superiores à média. Quem quiser tomar uma água terá de desembolsar R$ 6 por uma garrafa de 500 ml. R$ 10 custará uma lata de Brahma de 473ml e R$ 13 uma Budweiser.

Os preços foram divulgados nesta segunda-feira e atendem, obviamente, apenas produtos dos parceiros comerciais da Fifa. Os preços também valem para a Fan Fest, eventos oficiais organizados pela Fifa para os torcedores que não tem ingresso ao estádio e querem acompanhar os jogos a partir de telões gigantes. A Coca-cola sai por R$ 8.

Entre as comidas oferecidas, o saco de pipoca custará R$ 10, o mesmo valor para o sorvete. Neste ano, pressionada, a Fifa decidiu que também vai oferecer comidas típicas de cada região. Um “aperitivo de linguiça” sairá por R$ 15, o mesmo preço do feijão tropeiro em Minas Gerais. Em Salvador, um acarajé custará R$ 8,00. Já a cocada sai por R$ 5,00.

Durante a Copa, os torcedores serão impedidos de entrar com alimentos ou bebidas dentro dos estádios. Assim, quem quiser se refrescar diante de partidas que ocorrem também perto do meio dia no Norte e Nordeste, terá de abrir o bolso.

Em 2014, a Copa entrará para a história como o evento que vai gerar a maior renda da Fifa. Serão mais de U$ 4 bilhões graças aos acordos comerciais, vendas de produtos, ingressos e renda dos estádios, inclusive na alimentação.

Eis a lista completa dos preços: http://www.fifa.com/mm/Document/AFFederation/Marketing/02/34/29/30/2014FWC_concessions_presentation_2_Neutral.pdf