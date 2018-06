Brasil deve enfrentar Alemanha em agosto

A vida do técnico Luiz Felipe Scolari não será mesmo das mais fáceis em 2013. Hoje, o diretor da Federação de Futebol da Alemanha, Oliver Bierhoff, anunciou em uma entrevista ao site da entidade que a Mannschaft está negociando a realização de um amistoso contra o Brasil em agosto.

Felipão, assim, promete ter um ano de testes reais para a seleção. Em fevereiro, joga contra a Inglaterra em Londres. Em março, contra a Itália. Durante a Copa das Confederaçoes, terá a chance de enfrentar a Espanha, se ambas as seleçoes avançarem.

Em agosto, seria então a vez de medir forças contra a Alemanha, eterna candidata ao título em Copas do Mundo. O jogo deve ocorrer na Europa. “Nosso objetivo para agosto é de enfrentar o Brasil”, declarou Bierhoff.

Em entrevista ao Estado há uma semana, Scolari deixou claro que foi ele mesmo quem pediu para a CBF organizar amistosos contra equipes fortes, uma forma de compensar o fato de o Brasil não estar participando das Eliminatórias para a Copa.

“A forma de superar isso é jogar contra as maiores equipes e as indicadas como as favoritas para serem campeãs”, declarou. “Ainda assim, nunca é um jogo de três pontos.

Nunca é um jogo em que um erro te afaste de uma competição. Então, falta um pouco de competitividade. Mas o que pode atenuar essa dificuldade é jogar com as grandes equipes”, declarou.

Em 2012, a CBF organizou amistosos contra o Iraque, China e times com qualidade sofrível. Em 2013, pelo jeito nao faltarão testes para o time de Felipão.