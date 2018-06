Brasil já é o terceiro maior mercado na aviação mundial

Para quem tem a sensação de que os aeroportos no Brasil estão superlotados neste mês de dezembro, a Iata alerta: a situação ficará ainda mais crítica nos próximos anos. Em 2011, o Brasil superou o Japão e se transformou no terceiro maior mercado aéreo no mundo, com o número de passageiros domésticos superado apenas pela China e Estados Unidos. Até 2016, o Brasil deve somar outros 38 milhões de passageiros, com um aumento de quase 40% em comparação a 2011.

Segundo a Iata, graças aos mercados emergentes, o número mundial de passageiros que viajarão em aviões em 2016 será de 3,6 bilhões, 800 milhões a mais que ao final de 2011 e um aumento de 25% em apenas cinco anos. A expansão será em média de 5,3% ao ano.

A grande expansão virá mesmo de rotas domésticas, que levarão 550 milhões a mais de pessoas até 2016. Passageiros internacionais aumentarão em 331 milhões, para um total de 1,45 bilhão de pessoas.