Brasil teve a 2a maior expansão no setor da aviação do mundo em 2012

Se o leitor deste blog notou que os aeroportos nacionais ficaram mais lotados, as filas do check-in maiores e os estacionamentos dos aeroportos mais ocupados em 2012, não foi por acaso. O Brasil registrou a segunda maior expansão no número de passageiros no mundo em 2012, superado apenas pela China.

Dados divulgados hoje pela Associação Internacional de Transporte Aéreo constataram que o crescimento do mercado doméstico de avião no Brasil foi superior à média mundial e ficou bem acima do desempenho de Europa e Estados Unidos.

Segundo os dados, o número de passageiros no Brasil aumentou em 8,6% em 2012, comparado com 2011. Na China, a expansão foi de 9,5%.

A média internacional registrou uma alta de 5,3%, abaixo do crescimento de 2011 e em mais um sinal do freio na economia mundial. Mas, ao contrário das últimas décadas, foram os mercados emergentes que garantiram o crescimento do setor, ainda que a Índia tenha sofrido uma contração de 2,1%.

Nos EUA, a expansão foi de apenas 0,8% no número de passageiros no mercado doméstico.