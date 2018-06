Chanceler brasileiro cancela sua participação em conferência de paz da Síria

Itamaraty vai mandar para Montreux seu número 2. Chanceler ficará em Brasilia para preparar viagem de Dilma Rousseff para Davos

GENEBRA – Para atender à presidente Dilma Rousseff em sua viagem para Davos, o chanceler brasileiro Luiz Alberto Figueiredo Machado cancela sua participação na conferência de paz da Síria que está sendo programada para ocorrer nesta quarta-feira, em Montreux.

O Brasil foi um dos países convidados para o evento que tem como objetivo iniciar um processo de negociação entre o governo e a oposição síria, justamente para colocar um fim à guerra de três anos.

No lugar de Figueiredo, o governo brasileiro enviará o secretário-geral do Itamaraty, embaixador Eduardo dos Santos.

O Estado apurou que o cancelamento da presença do chanceler brasileiro ocorreu por conta de um pedido da presidente Dilma Rousseff para que o ministro permaneça em Brasília para ajuda-la a preparar sua viagem para o Fórum Econômico Mundial de Davos. Essa será a primeira participação de Dilma no evento na estação de esqui.

A participação do Brasil em Montreux estava sendo considerada como um sinal do prestígio internacional do País e havia sido uma proposta que surgiu do governo russo. A meta era de que a reunião contasse não apenas com governos do Oriente Médio, Europa e EUA. Mas que, pela primeira vez, os Brics adotassem um discurso único de apoio a um processo de paz.