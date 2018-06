Depois de revelações, presença de Teixeira em Andorra pode estar ameaçada

Menos de doze horas depois da revelação exclusiva desta reportagem de que Ricardo Teixeira tem residência em Andorra, o governo do principado decide emitir uma nota confirmando os benefícios do ex-presidente da CBF no paraíso fiscal que não tem acordo de extradição com o Brasil. Mas alerta que a concessão da residência ao brasileiro poderá ser retirada no final deste ano, diante das informações sobre seus antecedentes criminais.

Segundo o governo de Andorra, Teixeira pediu a residência no local em setembro de 2012 e apresentou naquele momento documentos que mostravam que tinha ficha limpa com a polícia. No dia 14 de novembro de 2012, a residência lhe foi garantida, por um prazo de um ano.

Mas, segundo o Ministério do Interior de Andorra, tudo começou a mudar quando, em maio de 2013, a polícia local recebeu indicações de que Teixeira não teria uma ficha limpa na polícia brasileira. Em julho, as autoridades solicitaram a cooperação da Polícia Federal. Mas, até agora, não receberam qualquer tipo de documentação do Brasil.

Diante das revelações dos últimos dias e diante das suspeitas que pairavam desde maio, o governo de Andorra admite que irá reexaminar o dossiê de Teixeira e, no momento adequado, tomará uma decisão.

Eis a nota completa, em catalão:

A sol·licitud d’autorització de residència sense activitat lucrativa del sr. Ricardo Terra Teixeira es va realitzar personalment el dia 4 de setembre de 2012, presentant posteriorment la documentació necessària per a l’atorgament d’aquesta tipologia de residència.

Entre aquesta documentació hi havia el certificat d’antecedents penals, lliurats el dia 11 de juliol de 2012 pel Departament de Policia Federal del Brasil, del Ministeri de Justícia, contenint que a l’interessat no li constaven antecedents fins a la data.

Havent presentat tota la documentació establerta per la llei qualificada d’immigració, el 14 de novembre de 2012 se li va concedir l’autorització de residència sense activitat lucrativa inicial, per un període d’un any renovable si s’escau, tal com preveu la llei qualificada d’immigració.

Al mes de maig de 2013, arriben a la Policia informacions sobre presumptes accions fraudulentes al Brasil en relació al sr. Ricardo Terra Teixeira.

A partir d’aquí, la Policia inicia les verificacions escaients i sol·licita, en concret a les autoritats brasileres,si des del mes de juliol del 2012 consten antecedents penals del sr Teixeira, no havent obtingut resposta fins a la data.

En base a la informació que es pugui obtenir, i en compliment estricte dels motius d’anul·lació o de no renovació de les autoritzacions de residència sense activitat lucrativa que preveu la llei qualificada d’immigració, el ministeri de Justícia i Interior adoptarà, si s’escau, la decisió oportuna en relació a aquest cas.