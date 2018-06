Fifa considera o que aconteceu no Maracanã vergonhoso

Governo e Fifa anunciam que terão de realinhar a operação de segurança da Copa do Mundo. Reuniões foram iniciadas já nesta quinta-feira (19) e, até sexta-feira, um novo esquema será definido. “É vergonhoso o que ocorreu”, declarou Ralf Mutschke, chefe de segurança da Fifa.

A Fifa se recusou a dar detalhes sobre o que pode ser mudado. Mas garantiu que tal incidente “não voltará a ocorrer”.

Responsáveis pela operação de segurança da Fifa insistem que os problemas de ontem, com a invasão da torcida do Chile no estádio do Maracanã, é de responsabilidade do poder público. O Estado apurou que, logo após o incidente, a Fifa e o Comitê Organizador Local realizaram uma reunião de emergência no Rio de Janeiro. Hoje, novas medidas de segurança devem ser anunciadas.

45 minutos antes do início do jogo entre Espanha x Chile, entre 150 e 200 torcedores chilenos invadiram a área de imprensa do Maracanã, quebrando paredes e causando confusão. Parte dos invasores chegou até a arquibancada, enquanto 88 foram detidos e serão deportados. Mas a situação abriu uma crise que exigiu uma reunião de emergência da Fifa.

Fontes que estiveram dentro do encontro revelaram ao Estado que a percepção é de que a responsabilidade por ter evitado a invasão seria da Policia Militar do Rio de Janeiro. “O perímetro de fora do estádio é de responsabilidade das autoridades”, insistiu uma fonte de alto escalão da Fifa. O grupo de chilenos ficou concentrado na área por pelo menos duas horas, sem ingresso, antes de invadir o estádio.

O que se investiga é porque ninguém atuou para saber o que eles faziam num dos portões do Maracanã sem entradas. O governo tem outra percepção. A falha, segundo Brasília, seria da falta de vigias nas portas do estádio. No domingo, o Ministério da Justiça e Ministério da Defesa mantiveram uma reunião com a Fifa e o governo insistiu que uma solução precisaria ser encontrada para o déficit de vigias nos estádios. A Fifa garantiu que está contratando novos funcionários. Nesta manhã, a Fifa concede uma coletiva de imprensa sobre a situação de segurança na Copa.