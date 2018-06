Fifa nega que tenha recebido carta da CBF sobre Diego Costa

A polêmica em relação ao jogador Diego Costa parece não ter fim. A Fifa, na manhã de hoje, desmentiu a informação veiculada oficialmente pela CBF ontem de que uma carta teria sido enviada pela entidade brasileira informando que Diego Costa será convocado pelo Brasil para amistosos. Para a Fifa, Diego Costa ainda pode optar por jogar pela Espanha, já que não atuou ainda pelo Brasil em um jogo válido por uma competição internacional.

Ontem, o site da CBF trouxe a informação de que uma comunicação foi enviada à Fifa indicando que o jogador está na lista de Luis Felipe Scolari para os próximos amistosos. Hoje, porém, um email oficial da Fifa à reportagem do Estado indica que esse carta não foi recebida. “Até agora, não parece que tenhamos recebido nenhum tipo de carta da CBF”, declarou a entidade em Zurique por meio de sua assessoria de imprensa.

A Fifa, porém, confirma que não existe nada por enquanto que impeça o jogador de optar por atuar pela Espanha. No email à reportagem do Estado, a Fifa deixa claro que um jogador está livre até que atue com uma seleção em um jogo oficial de uma competição internacional. Por enquanto, Diego Costa apenas atuou em amistosos pelo Brasil.

Na prática, a CBF tentou colocar Diego Costa numa encruzilhada com o suposto envio da carta. Se o atacante optar por não atender e jogar pela Espanha, ele terá de enviar uma carta assinada tanto para a CBF quanto para a Fifa com a justificativa. “Será como assinar um divórcio definitivo”, comentou ao Estado uma fonte próxima ao assunto.

Por meses o dilema de Diego Costa tem dominado sua agenda e seu desempenho. O jogador teria optado por atuar pela Espanha. Mas apenas de forma verbal e não existe qualquer tipo de documento, por mais que a federação em Madri tenha forçado a situação para que um papel fosse assinado. Agora, com a iniciativa de Scolari, uma espécie de contrato será assinado, de um lado ou de outro. Se ele atender a CBF, suas chances com a Espanha estão terminadas. Se recusar a CBF, fecha suas portas no Brasil.

Na Espanha, a jogada de Felipão foi recebida com muita irritação, já que força o jogador a tomar uma decisão definitiva e por escrito. A Federação de Futebol da Espanha se recusa a falar do assunto em público. Mas, ao Estado, fontes da entidade não escondem que temem que a jogada possa “balançar” o jogador. Afinal, Felipão acenou com um sonho para qualquer jogador: atuar por uma seleção que pode ganhar um título e jogando em casa na Copa.

Ainda assim, os espanhois acreditam que Costa vai pela Roja. Isso por que, no ultimo dia 3, ele se reuniu com o treinador Vicente del Bosque e foi informado de que, sempre que estiver rendendo, será chamado. Há dois dias, o atacante confirmou. “A decisão já está tomada”, disse. “Não se pode dizer agora. Mas as pessoas que precisam saber já sabem”, disse. “Mas tenho muito claro o que será feito e no momento adequado será dito”, insistiu.