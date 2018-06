Neymar é o milionário mais jovem da lista da Forbes

Jogador brasileiro seria o 68o atleta mais rico do mundo, ao lado de Serena Williams

Neymar ainda nem entrou em campo oficialmente pelo Barcelona. Mas sua transferência já mudou sua vida. A revista Forbes publicou hoje sua nova lista dos atletas mais ricos do mundo e coloca o número 10 da seleção de Scolari como o 68o mais rico, com uma renda anual a partir deste mês de US$ 20,5 milhões.

Neymar é também a pessoa mais jovem no ranking dos 100 mais ricos do planeta dos esportes.

O ranking é liderado pelo americano Tiger Woods e o primeiro jogador de futebol na lista é David Beckham, na 8a. posição. Messi e Cristiano Ronaldo completam os três primeiros. Entre os jogadores de futebol, Neymar já seria o nono mais rico.

A lista da Forbes também aponta que, entre os cem atletas mais ricos do mundo, existem apenas dois brasileiros, Kaká, na 79a posição, e o próprio Neymar.