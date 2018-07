O erro histórico que abre a nova fase no futebol

ZURIQUE – Autor de um erro que entrou para a história do futebol, o ex-juiz uruguaio Jorge Larrionda defende a adoção imediata de tecnologia no futebol e alerta que, diante da velocidade do futebol, o “fator humano” já não é suficiente para apitar.

No jogo que apitava na Copa de 2010, Larrionda não deu um gol legítimo da Inglaterra contra a Alemanha. A bola bateu no travessão e entrou. Mas ele não viu. “Foi um momento muito difícil. Foi muito duro”, comentou o árbitro nesta semana em Zurique a um grupo de jornalistas em relação ao seu erro. “Joseph Blatter esteve comigo e expressou o que sentiu naquele momento. Foi muito duro o que senti”, declarou.

Seu erro, porém, abriu as portas para a introdção da tecnologia no futebol. “Ficou claro que há casos que estão além do fator humano. A introdução da tecnologia será uma evolução para o árbitro”, disse.

No Mundial de Clubes no final do ano, a Fifa irá inaugurar o uso de um sistema para detectar se a bola cruzou ou não a linha do gol. Se tudo correr bem, a Copa das Confederações no Brasil em 2013 e a Copa do Mundo de 2014 terão a mesma tecnologia.

“A tecnologia é usada hoje para fabricar as bolas, para os campos, para os clubes. Só os árbitros não tinham. Nós temos que proteger o futebol. A credibilidade do futebol pode ser afetada”, disse. “O futebol está mais veloz, mais rápido. O fator humano não é mais suficiente (para apitar)”, afirmou.

Para ele, a introdução da tecnologia vai tirar a pressão dos árbitros e ve seu erro como um fator que ajudou os cartolas a entenderem o problema. “Arbitros são esportistas e precisam conviver com o erro. Mas o que ocorreu em 2010 foi importante para que o mundo reagisse e reconhecesse que a habilidade humana já não resolve situações”, declarou.

Duas tecnologias foram aprovadas: uma com chip na bola e sensor, e a outra com câmeras para identificar se a bola entrou.

Não sei se a introdução da nova tecnologia teria ocorrido se o jogo fosse menos significativo….ou se a Inglaterra tivesse sido favorecida no final. Mas a verdade é que essa é a história e agora é aguardar pelos novos capítulos. Nas mesas de bar, outras polêmicas terão de ser encontradas para animar os debates. Mas polêmicas não faltam ao futebol…