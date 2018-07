Platini, o novo presidente da Fifa?

Joseph Blatter aposta em Michel Platini como o novo presidente da Fifa a partir de 2015 e classifica o francês como “um bom sucessor”. Em entrevista à AFP, o presidente da entidade classificou o atual chefe da Uefa como seu “discipulo” e não disfarçou o que todos já suspeitavam: fará campanha pelo francês para que assuma o cargo. “Acredito que ele fará o salto da Uefa para a presidência (da Fifa)”, disse.

Não é segredo para ninguém nos bastidores da cartolagem que Platini se prepara para assumir o cargo máximo do futebol. Na Uefa, adotou uma posição de proteção das pequenas federações, levando a Eurocopa para Polonia e Ucrânia, dando maiores aberturas para que clubes pequenos participem da Liga dos Campeões e distribuindo mais dinheiro. Ganhou simpatia de muitos e, acima de tudo, promessas de voto.

Certamente terá de convencer o mundo do futebol fora da Europa que está disposto a fazer gestos em relação a eles. Já conseguiu um verdadeiro trunfo: a queda de Ricardo Teixeira, que também visava o cargo de presidente. Ganhou imensamente com a eliminação de Mohamed Bin Hammam, do Catar, e se beneficia diante da proliferação de escândalos de corrupção que envolvem cada vez mais nomes em Zurique. Enquanto isso, Platini mantem um silêncio est´ratégico. Há poucas semanas encontrei com o francês no lobby de um hotel e perguntei se ele não estava disposto a dar uma entrevista. Sua resposta foi clara: “entrevista, só se for para falar de futebol. De política não falo”.

Até 2015, a briga pelo cargo e seus dividendos financeiros não será nada limpa. Mas o consenso entre muitos é de que uma definição passará pelo destino que será dado a Blatter. Apesar de garantir que esse será seu último mandato, Blatter não deixa de se queixar das críticas que vem recebendo, principalmente de clubes alemães, para que abandone o posto por conta dos escândalos da empresa de marketing ISL. “Deixem eu terminar meu último mandato”, apelou, admitindo que depois de 40 anos na entidade está na hora de sair.

Mas o suíço se apresenta como vítima e insiste que sempre foi “mal-compreendido”. Há dois meses, a Justiça suíça publicou documentos do processo relacionados ao pagamento de propinas pela ISL e revelou como Ricardo Teixeira e João Havelange estavam implicados. O nome de Blatter não é citado. Mas a existência do esquema de corrupção levantou suspeitas sobre o comportamento do suíço que, durante todos esses anos, era o secretário-geral da entidade.

“O próprio tribunal disse que Blatter não estava implicado e que Blatter jamais tocou esse dinheiro”, disse o próprio Blatter. Sobre o fato de ter encoberto o caso, o suíço foi mais hesitante. “Agora, cabe ao juiz de instrução (do comitê de Ética da Fifa, Michael Garcia) que deve ver esse dossiê e ver se isso é verdade ou não”, explicou.

Blatter acusou jornalistas de estarem esperando que seu nome aparecesse entre os que receberam dinheiro no processo. “Mas eles podem procurar por muito tempo. Jamais, jamais. Eu teria vergonha em um caso desse. Temos de parar com isso”, insistiu.

Já sobre as críticas vindas de clubes da Alemanha sobre esse mesmo ponto ele aponta que elas teriam outra motivação: dinheiro. “Os clubes querem também um pouco mais do dinheiro da Fifa”, disse, lembrando que os times argumentam que são eles quem pagam pelos jogadores durante todo o ano e que seria a Fifa quem lucraria. “Isso tudo é uma questão a ser discutida e estou aberto a isso”, disse. “Talvez então vão parar de dizer: Blatter, você serviu por muito tempo. Você deve partir”.

Enfim, o cartola não desiste mesmo e, apesar de toda a pressão, insiste em se apresentar como uma vítima da injustiça de jornalistas e da cobiça de clubes. Chega a dar pena… Resta saber o que seu “discípulo” Platini fará se, antes de 2015, a posição de Blatter se transformar em algo insustentável. Certamente um teste de lealdade vem pela frente…ou seria de “realpolitik”?

Foto histórica da “Grande Família”: Platini, entre Teixeira e Blatter durante jogo do Brasil na Copa de 2010. Na segunda fila, Bin Hammam e o nobre Nicolas Leoz com sua boina. Na terceira fila, Andres Sanchez.