Seleção planeja jogo em Nova Iorque em novembro e irrita clubes

Wroclaw, Polônia – A seleção brasileira deverá disputar um amistoso contra a Colômbia em Nova Iorque em novembro. Mas a partida já está criando resistência e críticas dos clubes europeus que prometem usar as regras da Uefa para impedir a liberação dos jogadores para cruzar o oceano para um só amistoso.

Informações exclusivas a este blog apontam que a federação colombiana planeja anunciar o amistoso ainda amanhã, se os detalhes do amistoso forem acertados durante o dia de hoje. Clubes europeus insistem que as regras estipulam que jogadores só podem ser liberados para um amistoso se não viajarem mais de 5 horas até o local do jogo. Mas a escolha de Nova Iorque tem irritado os cartolas de clubes.

A CBF tem sofrido para encontrar times de peso para jogar contra a seleção de Mano Menezes. Nos próximos dias, joga contra o Iraque, número 80 no ranking da Fifa, e contra o Japão.