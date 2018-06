Sorteio da Copa foi censurado no Irã

Motivo: a roupa da apresentadora Fernanda Lima

GENEBRA – O Irã esperava com ansiedade para saber quais seriam os adversários na Copa de 2014, no Brasil. Mas num país vidrado pelo futebol, a televisão que era responsável por transmitir o espetáculo da sexta-feira foi obrigada a suspender a emissão. O motivo: o decote de Fernanda Lima no palco.

No Irã, mulher não podem ir aos estádios com homens para ver partidas de futebol e uma série de restrições são estabelecidas para o comportamento e roupas femininas. Não por acaso, transmitir as imagens que quase todo o mundo viu na sexta-feira acabou sendo um problema sério.

O canal iraniano responsável pela transmissão, como de costume e para evitar “saias-justas”, faz a emissão com alguns segundos de atraso, justamente para poder suspender uma imagem não desejada. Segundo o site do jornal francês Le Point, o que os iranianos não sabiam é que, no caso do sorteio, Fernanda Lima permaneceria no palco durante todo o evento.

O iranianos acabaram sendo informados, momentos depois, que enfrentarão Argentina, Nigéria e Bosnia.

