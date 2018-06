A derrota do Estado Islâmico

A derrota militar do Estado Islâmico no Iraque e na Síria marca uma mudança no equilíbrio de poder no Oriente Médio, que vai muito além do desmoronamento do “califado” e da quebra de sua espinha dorsal como organização terrorista. Ela vem acompanhada do aumento da projeção do Irã, da falência do projeto de Estado curdo no Iraque, da super extensão do território controlado por essa minoria na Síria e da explicitação das contradições da estratégia americana para toda a região.

