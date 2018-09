Assim como as guerras, os atentados catalisam processos já em andamento. Suas consequências podem ser variadas. O ambiente em que eles ocorrem, no entanto, é sempre o mesmo: a polarização. Marcam o momento em que o argumento dá lugar à posição: a morte do diálogo. Que agora os dois protagonistas da eleição estejam, um na prisão e outro no hospital, diz muito sobre o momento do Brasil.

