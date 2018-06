A política identitária

Ao longo da história, a emoção tomou conta da política em tempos de agudas transformações. As pessoas se sentem vulneráveis, confusas, e buscam um salvador, com uma mensagem simples, que lhes devolva a confiança perdida. A política vai para o âmbito da fé. É nesse momento que nos encontramos novamente. Dessa vez, com ferramentas de manipulação mais eficazes do que nunca, beneficiadas pelo modo como os eleitores escancaram seus perfis nas plataformas digitais.

