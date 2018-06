Brasil no mapa do terror

A constatação de que a mensagem do Estado Islâmico pode canalizar a agressividade de brasileiros comuns abre um novo horizonte de ameaças que, embora seja potencializado pelos Jogos Olímpicos, não se encerrará com eles. Numa das maiores ações da Al-Qaeda, mais de 200 quenianos e tanzanianos foram mortos em atentados contra embaixadas americanas, em 1998. Os alvos estão por toda parte. Para derrotar o terrorismo, é preciso combatê~lo não só no campo policial e militar, mas também no da propaganda.

