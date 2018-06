Consequências de Mossul

Em agosto de 2014, eu cobria os combates entre os guerrilheiros curdos e o Estado Islâmico. Numa noite, eu voltava da linha de frente com o meu guia, o jornalista iraquiano Khalid Al-Ansary, e o nosso motorista curdo, que tinha um parente peshmerga, para quem ligava frequentemente, para saber a posição do EI. A linha do conflito, naquele momento, era móvel. Pegamos a estrada que liga Mossul a Erbil, para voltar para a capital curda. Com o tempo, notamos que a estrada tinha ficado totalmente deserta – não cruzávamos mais os veículos dos peshmergas. Até que apareceu uma placa indicando Mossul para a frente. Estávamos indo na direção errada, para a “capital do califado”. O motorista deu meia volta bruscamente, e acelerou no sentido contrário. “Não queremos jantar com o EI”, brincou Khalid. “Até porque, nós seremos o jantar”, completei. No domingo, os peshmergas pegaram essa mesma estrada, com a missão de ir até o fim dela, para retomar Mossul.

