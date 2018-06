Que diferença uma palavra pode fazer: “Ocidental”. Foi ela que faltou no anúncio do presidente Donald Trump, ao reconhecer Jerusalém como a capital de Israel. A omissão é proposital. As consequências são vastas. Mais uma vez, os Estados Unidos cedem espaço para a Rússia no Oriente Médio. Vladimir Putin o ocupará imediatamente: ele parte nesta segunda-feira para Egito e Turquia.

