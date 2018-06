No Brasil, na Argentina e na França, reformas são identificadas com “a direita” ou “o centro”. Entretanto, o Chile está no que se chama aqui de “segunda geração de reformas”. Esquerda e direita têm se revezado no poder aqui. Mas o país já chegou a alguns consensos mínimos, que o permitem andar para a frente, errar, acertar, corrigir o rumo. É o que se pode esperar de uma democracia madura.

