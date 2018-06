Encontro histórico entre Trump e Kim

Escrevo de Seul. Para a Coreia do Sul, as tensões na Península da Coreia têm um alto custo, não só material, mas político. Elas consomem a energia do governo e enfraquecem o país em suas disputas regionais, sobretudo com Japão e China. Diante do enorme sucesso do sistema econômico sul-coreano, o processo parece levar inevitavelmente à absorção do Norte pelo Sul. Mas a realização pacífica disso, como ocorreu com a Alemanha Oriental, simplesmente não está no horizonte.

