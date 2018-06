Na reaproximação com a Rússia de Vladimir Putin, o presidente turco, Recep Tayyip Erdogan, pode se qualificar como intermediário na solução do conflito na Síria. Erdogan, que reatou com Israel e estaria negociando com Bashar Assad e com o Egito, parece passar por um processo de “desislamização”.

