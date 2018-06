“Estamos descendo dos morros.” A frase, de um rapaz da “Resistência”, resume a transformação por que passa a Venezuela. Ele e outros jovens moradores da favela de Santa Cruz, mascarados, armados de pedras, coquetéis molotov e bastões de beisebol, com capacetes e armaduras improvisados, defendem a linha de frente das barricadas nas avenidas do bairro de classe média no pé dos morros.

