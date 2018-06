Freios e contrapesos

Milhares de pessoas têm protestado em várias cidades americanas contra a eleição de Donald Trump. As frases impactantes, como “não é nosso presidente”, e as imagens de depredações, confrontos com a polícia e prisões provocam uma sensação no restante do mundo de que a eleição de Trump causa instabilidade nos Estados Unidos. Mas isso não é verdadeiro. A reação da imensa maioria dos americanos, independentemente de em quem votaram, é de tranquilidade, quando não de otimismo.

