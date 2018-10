O Brasil teve uma atitude rara na sexta-feira: aproveitou uma oportunidade da conjuntura internacional. O leilão de quatro áreas de pré-sal coincidiu com o petróleo cruzando a barreira de US$ 80 o barril, ou quase o dobro do valor há um ano e o triplo de 2016. Mas deve evitar dois erros do passado recente: gastar o que não tem e afugentar investimentos estrangeiros, com reservas de mercado para a Petrobrás e outras estatais.

