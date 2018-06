Jogo de sombras

A confusão causada pelo decreto do dia 27, que proibiu a entrada de refugiados nos Estados Unidos, não é o efeito colateral de uma medida precipitada. Ao contrário. É parte de um método de trabalho, de uma estratégia de propaganda e de gestão. E tem as digitais de Stephen Bannon, o estrategista de campanha de Donald Trump, agora seu conselheiro na Casa Branca. E do próprio Trump, claro, do qual Bannon se converteu numa espécie de alter ego.

