A previsibilidade da eleição alemã é reconfortante. Embora ela sele a entrada da Alternativa para a Alemanha no Parlamento, o partido ultranacionalista terá uma representação pequena e ficará isolado. Com isso, a onda da extrema direita na Europa reflui, e o continente poderá se concentrar no reforço de suas instituições políticas e econômicas. O mundo precisa da Europa mais do que nunca.

