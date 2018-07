A Copa é sempre um retrato do mundo. A presença de jogadores croatas, sérvios e kosovares expôs na Rússia as feridas abertas dos Bálcãs. Todos os países têm contas a acertar com os direitos humanos. O esporte tem mais a ensinar à política do que o contrário. Ele oferece a chance de trocar o nativismo e a xenofobia por um patriotismo lúdico, com respeito pelo adversário.

Clique aqui para ler minha coluna no Estadão