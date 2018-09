A estratégia de Trump de renegociar o Nafta tem surtido os efeitos por ele desejados – mais sobre o México do que sobre o Canadá. As previsões mais pessimistas não se concretizaram: com as concessões mexicanas, os automóveis vão encarecer, mas isso já estava precificado pelo setor, e o Canadá nem se curvou nem ficou de fora.

Clique aqui para ler minha coluna no Estadão