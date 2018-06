Não é do interesse do Brasil queimar pontes com Venezuela

Apesar da suspensão da Venezuela do Mercosul,o acordo de livre comércio continua em vigor. Mesmo no caos em que se encontra, o país oferece oportunidades de negócios para empresas brasileiras. A integração da América do Sul sem a Venezuela é impensável. E o Brasil, como líder regional, tem de participar de eventual mediação entre governo e oposição. Assim, a despeito da retórica hostil ao governo brasileiro e do mergulho do regime chavista no autoritarismo, não é do interesse de Brasília queimar as pontes com Caracas.

