Uma nova arquitetura para o livre comércio, investimentos e licitações públicas está sendo discutida para o Pacífico, com a morte da TPP. A Aliança do Pacífico é a porta de entrada para o Brasil, um país atlântico. As reformas atraem de volta o interesse de investidores. Essa conjunção astral representa uma oportunidade para o Brasil. Desde que o País tenha finalmente entendido o que o comércio pode lhe proporcionar.

