O Brasil no mundo em 2018

O ano passado trouxe mudanças importantes no comércio mundial, marcadas pela abordagem diferente de Trump. O novo cenário representa riscos e oportunidades para o Brasil, imerso numa sucessão presidencial que encerra visões conflitantes sobre o país e seu lugar no mundo. Ouvi cinco especialistas em comércio exterior sobre o que 2018 e os anos seguintes reservam para o Brasil. O ambiente não é de euforia, mas existem espaços que o país pode ocupar – desde que se convença da importância do comércio como mola propulsora de desenvolvimento.

