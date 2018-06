Muitas vezes me perguntam por que gosto de cobrir conflitos, e aqui está a resposta: nos momentos extremos, conceitos que nas situações normais parecem abstratos, até vazios, ganham concretude. Como o ar que respiramos, o “acordo de cavalheiros” no qual se baseiam a civilização, a ordem, a democracia e as instituições só se revela em toda a sua concreta imprescindibilidade quando nos falta.

Clique aqui para ler minha coluna no Estadão.