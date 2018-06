O direito de ser italiano

No momento em que o Brasil lidera uma difícil negociação do Mercosul com a União Europeia, perderia um importante parceiro com um eventual governo do protecionista e eurocético Matteo Salvini. Mesmo assim, um dos dois deputados italianos eleitos no Brasil o apoiaria. E ele foi eleito graças a uma campanha de desinformação, segundo a qual os descendentes de italianos estariam ameaçados de perder o direito à cidadania.

