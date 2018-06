Com tantas rupturas, os EUA só têm credibilidade hoje para firmar acordos cercados da expectativa da curta duração, sujeitos aos ciclos da democracia. Isso convém a Kim: seu pai e seu avô também ganharam tempo com acordos descumpridos com os EUA, e sua intenção não é abdicar da condição recém-conquistada de potência nuclear, mas apenas garantir a sobrevida de seu regime. Já para o mundo, o encolhimento político dos EUA é empobrecedor.

