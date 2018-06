O experimento Trump

A experiência pela qual os americanos passarão agora sob Trump serve de laboratório sobre as consequências da falência da crença na esfera pública e a aposta no modelo privado. Como fazer essa passagem sem agravar o problema que se queria resolver, que é a captura do Estado por interesses privados – considerando que partidos também são grupos privados? Por outro lado, como recuperar a crença na cultura da gestão pública, depois da terra arrasada causada pelos políticos e seus partidos, seguramente muito mais no Brasil do que nos Estados Unidos?

