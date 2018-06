O futuro da Venezuela

Quando o assunto é Venezuela, duas perguntas são recorrentes: o que a comunidade internacional pode fazer para abreviar o sofrimento do povo venezuelano e como isso vai acabar. Boa parte da oposição, em resposta à primeira pergunta, diz que sanções comerciais não são a solução, mas sim o isolamento político do país no cenário internacional, ao lado do bloqueio de bens dos membros do regime. Quanto à segunda pergunta, será preciso um surto de patriotismo entre soldados e suboficiais, não beneficiados pelos privilégios do regime, para que um levante armado derrube o governo.

Clique aqui para ler minha coluna no Estadão