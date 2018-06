O presidente Barack Obama tornou na sexta-feira “irreversível” a normalização das relações com Cuba. O acordo nuclear com o Irã e a normalização com Cuba foram os dois grandes feitos da política externa de Obama, que se frustrou na Síria, na Palestina, no Norte da África e na Ásia, ao tempo em que as relações EUA-Rússia atingem seu pior ponto de deterioração desde o fim da guerra fria.

