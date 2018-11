O lucrativo negócio da radicalização nas redes sociais

Muitos de nós têm uma ideia mais ou menos vaga de como algumas pessoas enriquecem espalhando o ódio pelas redes sociais, de como isso está intoxicando o ambiente político e as relações humanas e incentivando desequilibrados mentais a passar dos sentimentos de frustração, impotência e raiva para o ato de violência. Reportagem publicada no The Daily, podcast do New York Times, faz um mergulho nesse submundo. Há dois anos, durante a onda de atentados do Estado Islâmico, falava-se na radicalização de muçulmanos nas redes sociais. Agora, ela atinge os polos da direita e da esquerda.

